Varianti inglesi: due temibili per gli anticorpi, l’ultima è già in Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono due le Varianti inglesi, tra le diverse scoperte, a preoccupare di più analisti ed esperti, perché potrebbero agire contro gli anticorpi, offrendo resistenza e aggirando così il potenziale del vaccino, vanificando dunque quanto sta accadendo in questo momento. Le due Varianti sono state scoperte nel Regno Unito, che però è in lockdown dal 3 gennaio, e quindi non destano grande preoccupazione in loco. Perché le Varianti inglesi sono così temibili La nuova mutazione recentemente scoperta può però risultare preoccupante in vista della campagna vaccinale, anche di più rispetto alla B.1.1.7 scoperta nel Kent, quella che si sta diffondendo altrove in Europa e anche in Italia. l’ultima variante scoperta risponde al nome di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono due le, tra le diverse scoperte, a preoccupare di più analisti ed esperti, perché potrebbero agire contro gli, offrendo resistenza e aggirando così il potenziale del vaccino, vanificando dunque quanto sta accadendo in questo momento. Le duesono state scoperte nel Regno Unito, che però è in lockdown dal 3 gennaio, e quindi non destano grande preoccupazione in loco. Perché lesono cosìLa nuova mutazione recentemente scoperta può però risultare preoccupante in vista della campagna vaccinale, anche di più rispetto alla B.1.1.7 scoperta nel Kent, quella che si sta diffondendo altrove in Europa e anche invariante scoperta risponde al nome di ...

repubblica : ?? Gran Bretagna, preoccupano due nuove varianti inglesi. Timori per l'efficacia dei vaccini rispetto alle ultime mu… - 2Biagetti : @Musso___ Loro associano l'aumento dei casi inglesi alla variante e non alla campagna di vaccinazione. Senza che la… - LadriVeri : BASTA Porte chiuse per le #VARIANTI Inglesi Brasiliane e Africane Prima le Italiane ?????? #Covid #vaccini #lockdown - Destradipopolo : LE DUE NUOVE #VARIANTI INGLESI CHE PREOCCUPANO IL REGNO UNITO IL TIMORE CHE I VACCINI NON SIANO EFFICACI SU QUESTE… - news_mondo_h24 : Individuate due nuove ‘varianti inglesi’ che preoccupano gli esperti. I vaccini potrebbero non essere efficaci -