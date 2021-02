Uomini e Donne, puntata 17-02-2020: Riccardo lascia lo studio, Gemma seduce Maurizio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, mercoledì 17 febbraio 2021, su Canale 5, Maria De Filippi continuerà a ricreare la telenovela”Il Segreto” prendendo in giro Maurizio, il cavaliere che un po’ secondo tutti (anche secondo la conduttrice) sta prendendo in giro Gemma Galgani ed è in trasmissione solo per farsi un po’ di pubblicità. Nella seconda parte della puntata – che come sempre andrà in onda a partire dalle 14.45 in punto – si parlerà invece di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che sta conoscendo anche la new entry Alessandro. Prosegue la telenovela”Il Segreto” architettata da Maria De Filippi Dopo aver incontrato fuori dallo studio, dietro le quinte, sia Maria Tona che Gemma Galgani (la quale è uscita a ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelladiin onda oggi pomeriggio, mercoledì 17 febbraio 2021, su Canale 5, Maria De Filippi continuerà a ricreare la telenovela”Il Segreto” prendendo in giro, il cavaliere che un po’ secondo tutti (anche secondo la conduttrice) sta prendendo in giroGalgani ed è in trasmissione solo per farsi un po’ di pubblicità. Nella seconda parte della– che come sempre andrà in onda a partire dalle 14.45 in punto – si parlerà invece diGuarnieri e Roberta Di Padua, che sta conoscendo anche la new entry Alessandro. Prosegue la telenovela”Il Segreto” architettata da Maria De Filippi Dopo aver incontrato fuori dallo, dietro le quinte, sia Maria Tona cheGalgani (la quale è uscita a ...

TeresaBellanova : L'individuazione dei ministri ha dimostrato che nei partiti c'è una democrazia rachitica. Oggi sono le correnti a d… - repubblica : Tennis, svolta Fit: equiparati montepremi tornei uomini e donne - elenabonetti : Pronta a servire il Paese nei desideri e le attese delle famiglie, di tutte le donne e gli uomini. È il tempo di li… - Matatweeting : RT @fernweh_____: Obiettivo: trovare uno che quando si parla di disparità tra donne e uomini non commenti con 'io non sono così' e tenersel… - falofer2 : RT @AdalucDe: Ma le donne sono ammesse nel l’intergruppo o è un club per soli uomini? #chiedopertanteamiche #sischerzamanontroppo -