Tragedia in A1 | una persona è morta investita da un tir sulla piazzola di sosta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto che va da Villa Literno all’uscita Acerra Afragola in direzione di Napoli, poco prima delle 7.00: unada un tir su unadi. Sul luogo dell’incidente, riferisce Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e ille della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Attualmente si registra un chilometro di coda all’altezza del km 747,8 dove è avvenuto l’evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

