Sulle tasse Draghi parte con il piede giusto. L’analisi di Baretta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La riforma fiscale è entrata, come era prevedibile, nel discorso programmatico (e dunque, nell’agenda) del neo presidente del Consiglio. Mario Draghi ha esposto dei concetti generali, che, però, offrono prime indicazioni e linee guida. A cominciare dal contesto entro il quale egli colloca la questione fiscale, denunciando i limiti di un approccio congiunturalista (“Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta”). Ciò vale per tutte le riforme che necessitano di: “una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza”. Il fisco, in particolare, è materia complessa e le sue implicazioni incidono direttamente sulla vita delle persone. Ciò porta Draghi, coerentemente con la sua formazione ed esperienza, a valorizzare un approccio metodologico “scientifico”. Ricorda la commissione Visentini e cita, non casualmente, il caso ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La riforma fiscale è entrata, come era prevedibile, nel discorso programmatico (e dunque, nell’agenda) del neo presidente del Consiglio. Marioha esposto dei concetti generali, che, però, offrono prime indicazioni e linee guida. A cominciare dal contesto entro il quale egli colloca la questione fiscale, denunciando i limiti di un approccio congiunturalista (“Non è una buona idea cambiare leuna alla volta”). Ciò vale per tutte le riforme che necessitano di: “una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza”. Il fisco, in particolare, è materia complessa e le sue implicazioni incidono direttamente sulla vita delle persone. Ciò porta, coerentemente con la sua formazione ed esperienza, a valorizzare un approccio metodologico “scientifico”. Ricorda la commissione Visentini e cita, non casualmente, il caso ...

borghi_claudio : Nelle repliche dovremo giocoforza domandare di entrare un po' di più nel dettaglio. Non una parola sul MES, non una… - ilriformista : Il fisco di #Draghi sarà progressivo, niente Flat Tax: si punta ad una Commissione di esperti come quella di Copena… - Maryljacb : RT @borghi_claudio: Nelle repliche dovremo giocoforza domandare di entrare un po' di più nel dettaglio. Non una parola sul MES, non una par… - angelo_arcadu : RT @borghi_claudio: Nelle repliche dovremo giocoforza domandare di entrare un po' di più nel dettaglio. Non una parola sul MES, non una par… - castell32082033 : RT @ilriformista: Il fisco di #Draghi sarà progressivo, niente Flat Tax: si punta ad una Commissione di esperti come quella di Copenaghen… -