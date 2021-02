Meloni: "Proporrò intergruppo a Berlusconi e Salvini" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il Governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suo intergruppo per portare avanti il programma elettorale comune. E che sia utile farlo nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione. Formulerò questa proposta a Salvini e Berlusconi e mi auguro possa essere accolta”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Se Pd, M5S e Leu hanno formato unparlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il Governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suoper portare avanti il programma elettorale comune. E che sia utile farlo nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione. Formulerò questa proposta ae mi auguro possa essere accolta”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia

Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

