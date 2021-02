Meloni: "Propongo a Salvini e Berlusconi un intergruppo di centrodestra" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il Governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suo intergruppo per portare avanti il programma elettorale comune". Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni La leader del partito all'opposizione aggiunge che questa sia una misura "utile nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione. Formulerò questa proposta a Salvini e Berlusconi e mi auguro possa essere accolta". Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Se Pd, M5S e Leu hanno formato unparlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il Governo, allora penso che anche ildebba dotarsi di un suoper portare avanti il programma elettorale comune". Così il presidente di Fratelli d'Italia GiorgiaLa leader del partito all'opposizione aggiunge che questa sia una misura "utile nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione. Formulerò questa proposta ae mi auguro possa essere accolta".

Poi Meloni ha affermato che 'ci sono alcuni elementi che balzano agli occhi anche ai più distratti dalla politica: il primo sicuramente è la totale assenza di una forte discontinuità con l'esperienza ...

"Si può dire senza timore di smentita, che gli italiani sono rimasti molto delusi dalla squadra di governo che Mario Draghi ha messo in campo", ha continuato Meloni affermando che: "Ci sono alcuni ...

"Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il Governo, al ...

