Meghan Markle incinta, parla papà Thomas: «Spero un giorno di vedere i miei nipoti» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ?Nessuna polemica, soltanto un velo di malinconia. Thomas Markle ha scoperto attraverso i media che sua figlia Meghan è incinta per la seconda volta e, interpellato da CBS TV’s Inside Edition, ha commentato la lieta notizia lanciando un messaggio di distensione: «Mi auguro che vada tutto per il meglio, che il parto riesca bene e che il bambino sia sano. Spero un giorno di poter vedere i miei nipoti». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ?Nessuna polemica, soltanto un velo di malinconia. Thomas Markle ha scoperto attraverso i media che sua figlia Meghan è incinta per la seconda volta e, interpellato da CBS TV’s Inside Edition, ha commentato la lieta notizia lanciando un messaggio di distensione: «Mi auguro che vada tutto per il meglio, che il parto riesca bene e che il bambino sia sano. Spero un giorno di poter vedere i miei nipoti».

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle "Il principe Filippo in ospedale". La notizia arriva da Buckingham Palace La notizia del ricovero 'precauzionale' del duca di Edimburgo è arrivata quasi contestualmente a quella della seconda gravidanza di Meghan Markle, moglie di suo nipote Harry. (Continua dopo le foto) ...

Rania di Giordania in Stella McCartney, segue le orme di Meghan Rania di Giordania segue le orme di Meghan Markle, indossando un abito firmato da Stella McCartney in una delle sue ultime uscite in pubblico al fianco di re Abdallah e del loro figlio Al Hussein. Da decenni la regina incanta il mondo ...

Meghan Markle si vendicherà come Lady Diana? Vedremo Io Donna Harry, Meghan, e la foto della gravidanza scattata da 8 mila chilometri di distanza Lo scatto che svela la seconda gravidanza della Markle è stato realizzato da remoto, tramite iPad, dal fotografo nigeriano Misan Harriman, che in quel momento si trovava a Londra. E non è un caso che ...

William e Kate copiano Meghan e Harry? "Vogliono il quarto figlio" Royal Family, dopo l'annuncio della gravidanza di Meghan arriva l'indriscrezione su William e Kate: "Vogliono il quarto figlio" ...

