Mario Draghi | il banchiere è diventato cittadino

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio smette i panni del professore nel suo discorso per ottenere la fiducia. Cita Cavour e papa Francesco, tocca temi non scontati. Difende le identità politiche dall'accusa di aver fallito e le chiama a ritrovarsi nel meglio della loro tradizione

La Camera dei deputati ha votato la fiducia al governo guidato da. I voti a favore sono stati 535, i contrari 56, gli astenuti 5. Maggioranza 'bulgara', come al Senato dunque. E come a palazzo Madama, anche a Montecitorio si è consumata una spaccatura ...... dimostrando di poter contare su un elettorato convintamente contrario alle politiche del governo precedente a quello di. Poco prima di abbandonare Palazzo Chigi, Giuseppe Conte ha ...Secondo 'sì' dunque per il premier italiano, dopo quello ottenuto mercoledì sera dal Senato. Il nuovo Esecutivo è dunque pienamente operativo. La Camera ha accordato la fiducia al Governo Draghi con 5 ...No alla fiducia al governo Draghi solo da Fdi, Si e dai ribelli 5S, il voto si è svolto come era nelle previsioni, all'interno del cinque stelle c'è sempre più fermento ...