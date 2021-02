L’impennata di suicidi e autolesionismo da pandemia presentano un dato allucinante | perché non se ne parla?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si fa presto a dire Covid ma nelle parole che non dicono, nei numeri che non spiegano ci puoi infilare tutto ed è facile, troppo facile raccontare di conseguenze, di sconfitte, di morte della socialità. Poi ci sono le storie vere, quelle minime che nessuno sa. C’è la storia di Federico, che ovviamente non si chiama così, e che una notte è fuggito dal suo ricovero psichiatrico alle porte di Roma. Se n’è an, ha lasciato che il fiume del suo sbando lo trascinasse come un relitto, ha raggiunto Roma e vagato, vagato, come un personaggio perduto di Simenon. Senza mangiare e senza farmaci è finito chissà dove – neppure lui saprebbe dirlo. Ha dormito all’addiaccio nel gelo romano. È successo un mese fa, l’hanno recuperato, da allora entra ed esce dai tso, dai reparti di psichiatria, da strutture che se lo palleggiano e lo isolano come a rischio contagio. Federico è come la ...