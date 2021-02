Lidl | partenza con celebrazioni “soft” | domani apre il punto vendita a Benevento

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoanche nel capoluogo uno store. Si tratta del terzodidella catena di supermercati nel Sannio: dopo Telese Terme e San Giorgio del Sannio,, 18 febbraio, tocca a. L’appuntamento è fissato per le 7.45 presso il centro commerciale “I Sanniti” di via Valfortore. Per l’occasione, la direzione dellaha promosso una sobria cerimonia inaugurale, ovviamente nel rispetto del protocollo anti-Covid. Laè una importante catena impegnata nel settore alimentare e si presenta nel capoluogo in considerazione dell’ampio consenso già registrato presso i consumatori sanniti negli importanti centri della Valle Telesina e della “Città dei fiori e della cortesia“. ...

