Le verità nascoste del ‘Sistema-Palamara’

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Roberto Oliveri del Castillo, magistrato Da qualche settimana sui media tiene banco la questione legata alle rivelazioni contenute nel “Sistema” del duo Palamara-Sallusti, con alcuni opinionisti che hanno offerto la loro lettura (è il caso del professor Galli della Loggia, “Giustizia, la riforma mai fatta”, Corriere della Sera del 12 febbraio 2021) in termini di conflitto magistratura/politica e di squilibrio dei poteri a favore della prima, in grado, si assume, di condizionare governi e azione politica. “Né si dica – aggiunge in un passaggio il noto politologo – che però la politica ha il potere di fare le leggi alle quali anche i magistrati debbono sottostare. Perché quel potere ce l’avrà certamente la politica, ma è assai meno certo che invece ce l’abbiano i politici, consapevolissimi dei pericoli a cui si espongono se concepiscono e tanto più approvano leggi sgradite ai ...