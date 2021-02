Juventus, Agnelli-Conte, la situazione ora si è calmata: ecco le reciproche scuse (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una volta s’erano tanto amati, ora è tutto il contrario… così negli ultimi giorni è stato descritto il rapporto di odio o così è sembrato tra il presidente Juventino Andrea Agnelli e il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Negli ultimi giorni però, tutto sembra essere tornato a posto, con Conte che ha chiesto scusa nella conferenza stampa pre-Lazio e Agnelli che ha stemperato la situazione nel momento della consegna del tapiro d’oro. La questione però sembra avere radici che pescano direttamente dal passato, le più belle storie d’amore infatti quando finiscono si trasformano spesso i storie d’odio, qui sotto andremo a riepilogare la vicenda, dai grandi fasti del passato a le ultime notizie di cronaca recente. Il Presidente Agnelli e Antonio ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una volta s’erano tanto amati, ora è tutto il contrario… così negli ultimi giorni è stato descritto il rapporto di odio o così è sembrato tra il presidente Juventino Andreae il tecnico dell’Inter, Antonio. Negli ultimi giorni però, tutto sembra essere tornato a posto, conche ha chiesto scusa nella conferenza stampa pre-Lazio eche ha stemperato lanel momento della consegna del tapiro d’oro. La questione però sembra avere radici che pescano direttamente dal passato, le più belle storie d’amore infatti quando finiscono si trasformano spesso i storie d’odio, qui sotto andremo a riepilogare la vicenda, dai grandi fasti del passato a le ultime notizie di cronaca recente. Il Presidentee Antonio ...

