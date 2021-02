Il senatore Pd come “le bimbe di Conte”: si fa un selfie con Draghi e lo sfoggia sui social (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Immortalato in un selfie, come un “Giuseppi” qualsiasi: anche Mario Draghi, che notoriamente non ha profili su Facebook, Twitter, Instagram & co, si è dovuto piegare alla più social delle pratiche. A incastrarlo è stato il senatore Pd Andrea Ferrazzi, che prontamente ha postato il prezioso cimelio sui suoi account. Il senatore Pd si fa il selfie con Draghi «Convincente il discorso di Draghi in Senato: europeismo, atlantismo, transizione ecologica. Chiaro, sintetico e preciso. Lo appoggerò con determinazione», ha scritto l’esponente del Pd a corredo della foto. Il post ha ricevuto 4 like in due ore su Twitter e 3 commenti su Facebook. Insomma, non è stato esattamente un successone. Parlamentari di maggioranza is the new ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Immortalato in unun “Giuseppi” qualsiasi: anche Mario, che notoriamente non ha profili su Facebook, Twitter, Instagram & co, si è dovuto piegare alla piùdelle pratiche. A incastrarlo è stato ilPd Andrea Ferrazzi, che prontamente ha postato il prezioso cimelio sui suoi account. IlPd si fa ilcon«Convincente il discorso diin Senato: europeismo, atlantismo, transizione ecologica. Chiaro, sintetico e preciso. Lo appoggerò con determinazione», ha scritto l’esponente del Pd a corredo della foto. Il post ha ricevuto 4 like in due ore su Twitter e 3 commenti su Facebook. Insomma, non è stato esattamente un successone. Parlamentari di maggioranza is the new ...

eliamarazzato : @matteorenzi Gentile Senatore, come mai se lei sta entrando al Senato conosce già il discorso del nuovo Premier? N… - Daniele5617 : RT @Gayofficialita: Senatore #Pillon della #lega descrive la donna come un oggetto: dissoluzione della #famiglia dare il cognome della mamm… - SaettaMcQueen36 : Il senatore #Fede del #M5S legge il compitino scritto a casa come un bimbo di 6 anni che ripete l'argomentino studiato a casa. - Filocre1 : Un senatore dei 5 Stelle ha detto a Draghi che sarà difficile proseguire dopo Conte. Non ho parole, non capisco com… - realDonaldWar : #Senato non c'è uno normale nel #m5s ... il senatore lanza condanna le manovre nell'ombra per far cadere un preside… -