F1, confermati i test pre-stagionali in Bahrain: a Sakhir prove generali in vista dell’esordio del Mondiale 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tutto confermato. Al Bahrain International Circuit di Sakhir andranno in scena dal 12 al 14 marzo i test pre-stagionali del Mondiale 2021 di F1. Si era in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dei gestori del Circus, tenendo conto di un contesto pandemico che ha eliminato dal nostro “vocabolario” il termine certezza. L’avallo è arrivato e dunque sarà il tracciato nel deserto a dare via una tre-giorni di prove importanti in vista dell’esordio iridato che si terrà sempre su questo tracciato il 28 marzo. FIA e Liberty Media, in accordo con le squadre, hanno optato per questa soluzione proprio per agevolare tutti gli addetti ai lavori negli spostamenti. Un aspetto, quest’ultimo, che sarebbe stato decisamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tutto confermato. AlInternational Circuit diandranno in scena dal 12 al 14 marzo ipre-deldi F1. Si era in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dei gestori del Circus, tenendo conto di un cono pandemico che ha eliminato dal nostro “vocabolario” il termine certezza. L’avallo è arrivato e dunque sarà il tracciato nel deserto a dare via una tre-giorni diimportanti iniridato che si terrà sempre su questo tracciato il 28 marzo. FIA e Liberty Media, in accordo con le squadre, hanno optato per questa soluzione proprio per agevolare tutti gli addetti ai lavori negli spostamenti. Un aspetto, quest’ultimo, che sarebbe stato decisamente ...

