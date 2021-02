Draghi: 'tornare presto a orario scolastico normale e recuperare ore perse (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Siamo chiamati disegnare un percorso educativo che combini la necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti, anche nel panorama europeo, con innesti di nuove materie e metodologie, e coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo. Infine è necessario investire nella formazione del personale docente per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni". "La globalizzazione, la trasformazione digitale e la transizione ecologica -ha ricordato ancora Draghi- stanno da anni cambiando il mercato del lavoro e richiedono continui adeguamenti nella formazione universitaria. Allo stesso tempo occorre investire adeguatamente nella ricerca, senza escludere la ricerca di base, puntando all'eccellenza, ovvero a una ricerca riconosciuta a livello internazionale per l'impatto che produce sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Siamo chiamati disegnare un percorso educativo che combini la necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti, anche nel panorama europeo, con innesti di nuove materie e metodologie, e coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo. Infine è necessario investire nella formazione del personale docente per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni". "La globalizzazione, la trasformazione digitale e la transizione ecologica -ha ricordato ancora- stanno da anni cambiando il mercato del lavoro e richiedono continui adeguamenti nella formazione universitaria. Allo stesso tempo occorre investire adeguatamente nella ricerca, senza escludere la ricerca di base, puntando all'eccellenza, ovvero a una ricerca riconosciuta a livello internazionale per l'impatto che produce sulla ...

sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale. Fare il possibile per recuperare… - ilfoglio_it : Investire sul futuro dei giovani, non sui propri follower. Perché il miglior alleato di Draghi sarà la generazione… - ItaliaViva : L'unica condizione per ripartire è ristabilire un clima di fiducia. La fiducia è l'elemento che guida l'economia, l… - TV7Benevento : Draghi: 'tornare presto a orario scolastico normale e recuperare ore perse (2)... - TV7Benevento : Draghi: 'tornare presto a orario scolastico normale e recuperare ore perse... -