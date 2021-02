Draghi | Salvini non applaude

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “La Lega c’è!” è il commento a caldo di Matteo. Che batte sul tempo il “lo sosterremo con impegno e dedizione totale all’interesse del Paese” di Silvio Berlusconi. Per esserci, la Lega dei cinquantuno minuti del discorso di Mariocoglie gli aspetti più graditi: “Più salute e meno tasse, più rimpatri e meno burocrazia, più cantieri e meno sprechi, responsabilità e rispetto verso le future generazioni, orgoglio di essere italiani” ed “efficienza, cambiamento, trasparenza: ottimo punto di partenza”. Un oculato cherry picking che glissa opportunamente sugli aspetti meno lucenti per il partito di via Bellerio: l’altolà alle spinte sovraniste, l’irreversibilità dell’euro, l’Italia socio fondatore dell’Ue e protagonista della Nato in direzione di un bilancio pubblico europeo, la spinta verso una sovranità condivisa. E ancora: una riforma del ...

Per quanto riguarda le relazioni internazionali,ha naturalmente ribadito che il governo '... lo stesso termine che ieri aveva usato il leader della Lega Matteoche, a proposito della ......a mostrare soddisfazione è Matteo Renzi che ha osservato comeabbia espresso 'una visione attraverso un discorso straordinario'. Ma poco più in là, nei saloni di palazzo Madama, Matteo...“La Lega c’è!” è il commento a caldo di Matteo Salvini. Che batte sul tempo il “lo sosterremo con impegno e dedizione totale all’interesse del Paese” di Silvio Berlusconi. Per esserci, la Lega dei cin ...Roma, 17 feb - "Il discorso di Draghi oggi ha convinto le nostre ragioni per il no, per non votare la fiducia a un discorso senza una visione politica che non entra in nessun concreto programma di gov ...