Draghi: 'faremo riforme ma intanto occupiamoci di chi soffre ora' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Governo farà le riforme ma affronterà anche l'emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Siamo consci dell'insegnamento di Cavour: 'le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano'. Ma nel frattempo dobbiamo occuparci di chi soffre adesso, di chi oggi perde il lavoro o è costretto a chiudere la propria attività". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Governo farà lema affronterà anche l'emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Siamo consci dell'insegnamento di Cavour: 'lecompiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano'. Ma nel frattempo dobbiamo occuparci di chiadesso, di chi oggi perde il lavoro o è costretto a chiudere la propria attività". Così il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia.

