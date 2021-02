**Covid: Draghi, 'virus nemico che ci vede uniti in trincea, subito vaccini e riforma Sanità'** (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Questa situazione di emergenza senza precedenti impone di imboccare, con decisione e rapidità, una strada di unità e di impegno comune". Tra le priorità per ripartire, "il piano di vaccinazione. Gli scienziati in soli 12 mesi hanno fatto un miracolo: non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è, ottenutene le quantità sufficienti, distribuirlo rapidamente ed efficientemente". Dunque far correre il piano. Per farlo, "abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare - dice Draghi - ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Facendo tesoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Questa situazione di emergenza senza precedenti impone di imboccare, con decisione e rapidità, una strada di unità e di impegno comune". Tra le priorità per ripartire, "il piano di vaccinazione. Gli scienziati in soli 12 mesi hanno fatto un miracolo: non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è, ottenutene le quantità sufficienti, distribuirlo rapidamente ed efficientemente". Dunque far correre il piano. Per farlo, "abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare - dice- ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Facendo tesoro ...

