Codacons esulta | “Tar conferma scuola in presenza”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Liquida, con un sarcastico “il Tar manda ala Regione”, probabilmente, l’epoca delle ordinanze territoriali. Ilafferma quindi “definitiva e grande soddisfazione” nel commentare il provvedimento con il quale il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania “ha sancito l’illegittimità delle ordinanze regionali”. Così il vice segretario nazionale del, Matteo Marchetti: “L’ordinanza 306/2021il decreto 153/2021; le scuole secondarie superiori sono insecondo quanto stabilito dal Dpcm; si torna asenza ‘se’ e senza ‘ma’”. Con l’avvocato Laura Clarizia, affermano: “Ancora una volta, ed in via definitiva è stato stabilito il valore e il diritto intoccabile ed inattaccabile ...

Ultime Notizie dalla rete : Codacons esulta

