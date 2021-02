ilmattinodisici : Caltanissetta, traffico di cocaina: 11 arresti - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Catania – Caltanissetta, dalle ore 15:10 traffico ferroviario rallentato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Caltanissetta traffico

Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione delin tempo reale è consultabile ... La centrale del 118 diha inviato due ambulanze e l'elicottero ma purtroppo l'uomo ...La direzione distrettuale antimafia punta i riflettori su Fermo dopo Roma,, Napoli ...sviluppi legati ai due arrestati che farebbero parte dell'organizzazione albanese dedita al...Azzerato traffico di cocaina in provincia di Caltanissetta. Dalla prima mattinata di oggi, i carabinieri di Caltanissetta, supportati in fase esecutiva dai ...Operazione antidroga coordinata dalla Dda di Caltanissetta. Undici le persone arrestate per un vasto traffico di cocaina ...