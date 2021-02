Brady-Muchova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Jennifer Brady e Karolina Muchova si sfideranno per un posto in finale, in occasione del penultimo atto degli Australian Open 2021. Una delle due semifinali in programma avrà come protagoniste la statunitense e la ceca, l’una superiore alla connazionale Jessica Pegula e l’altra fautrice dell’eliminazione di Ashleigh Barty. La sfida tra Brady e Muchova andrà in scena giovedì 18 febbraio, con orario d’inizio attualmente da definire ufficialmente. Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn) trasmetterà la diretta televisiva dell’evento, detenendone i diritti in esclusiva, con live streaming su Eurosport Player. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it garantirà aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Jennifere Karolinasi sfideranno per un posto in finale, in occasione del penultimo atto degli. Una delle due semifinali in programma avrà come protagoniste la statunitense e la ceca, l’una superiore alla connazionale Jessica Pegula e l’altra fautrice dell’eliminazione di Ashleigh Barty. La sfida traandrà in scena giovedì 18 febbraio, cond’inizio attualmente da definire ufficialmente. Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn) trasmetterà latelevisiva dell’evento, detenendone i diritti in esclusiva, con livesu Eurosport Player. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it garantirà aggiornamenti ...

zazoomblog : Australian Open 2021 un MTO per la svolta: Karolina Muchova rimonta Ashleigh Barty. Semifinale contro Jennifer Brad… - Eurosport_IT : 'Hey semifinali! Io siamo pronta, e voi?' ???? Jennifer Brady vince il derby statunitense contro Pegula e vola in se… - toMMilanello : Proseguono i quarti di finale agli #AusOpen. Via alle 01:00 con Barty-Muchova, a seguire (non prima delle 3:00) l’U… - FBusbani : RT @vincenzoarmetta: Oggi 2 sorprese negli ottavi femminili non mi aspettavo la sconfitta della mertens che è molto solida sta giocando ben… - vincenzoarmetta : Oggi 2 sorprese negli ottavi femminili non mi aspettavo la sconfitta della mertens che è molto solida sta giocando… -