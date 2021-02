Bici rubate e rivendute sul web: tre denunciati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pavia, 17 febbraio 2021 - Ladri di Biciclette . I carabinieri di Pavia hanno scoperto un vasto giro di Bici rubate e rivendute tramite annunci online . Nel pomeriggio di ieri sono scattate le denunce, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pavia, 17 febbraio 2021 - Ladri diclette . I carabinieri di Pavia hanno scoperto un vasto giro ditramite annunci online . Nel pomeriggio di ieri sono scattate le denunce, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bici rubate Bici rubate e rivendute sul web: tre denunciati Pavia, 17 febbraio 2021 - Ladri di biciclette . I carabinieri di Pavia hanno scoperto un vasto giro di bici rubate e rivendute tramite annunci online . Nel pomeriggio di ieri sono scattate le denunce, in stato di libertà, nei confronti di una coppia di 29enni di Albuzzano , entrambi già gravati da ...

Rubate due bici costose in un condominio a Firenze Due bici di grande valore sono state portate via da un condominio di Firenze. Si tratta di una bicicletta da mille e una da più di duemila euro. Sul posto, in via Giuliani, è intervenuta la polizia ...

Pavia, 17 febbraio 2021 - Ladri di biciclette . I carabinieri di Pavia hanno scoperto un vasto giro di bici rubate e rivendute tramite annunci online . Nel pomeriggio di ieri sono scattate le denunce, in stato di libertà, nei confronti di una coppia di 29enni di Albuzzano , entrambi già gravati da ...

Due bici di grande valore sono state portate via da un condominio di Firenze. Si tratta di una bicicletta da mille e una da più di duemila euro. Sul posto, in via Giuliani, è intervenuta la polizia ...