Australian Open 2021: Novak Djokovic e Aslan Karatsev, voglia di nona contro effetto sorpresa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Semifinale imprevedibile a metà, quella che andrà in scena, col pubblico di nuovo autorizzato a entrare nella Rod Laver Arena, domani mattina. Il quartultimo giorno degli Australian Open 2021 vede Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prossimo recordman di settimane da leader della classifica mondiale, affrontare l'uomo che ha fatto saltare qualsiasi pronostico in questo torneo: il russo Aslan Karatsev. La sua è senz'altro la storia di queste due settimane. E' il quinto qualificato a raggiungere una semifinale Slam, dopo le storie conosciute di John McEnroe (Wimbledon 1977), Filip Dewulf (Roland Garros 1997), Vladimir Voltchkov (Wimbledon 2000) e quella meno nota di Bob Giltinan (Australian Open 1977, versione dicembrina; quell'anno si ...

