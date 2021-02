Australian Open 2021: Medvedev doma Rublev in 3 set e accede in semifinale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Daniil Medvedev ha sconfitto Andrey Rublev per 7-5, 6-3, 6-2, conquistando l’accesso alle semifinali degli Australian Open 2021. Il talento russo ha sconfitto il connazionale ai quarti di finale dello Slam Australiano, superando l’ennesima prova del 9 della sua giovane carriera. Il confronto tra i tennisti protagonisti del movimento russo non ha lasciato spazio a interpretazioni, con Medvedev sempre al comando delle operazioni e vittorioso in 3 set, espressione dell’evidente predominio nei confronti di Rublev, sconfitto per la quinta volta in altrettanti confronti. Il moscovita classe ’96 ha fatto registrare ben 14 ace, con una percentuale di prime in campo pari al 60% e un’efficacia con il suddetto fondamentale corrispondente all’80%. I 30 vincenti e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Daniilha sconfitto Andreyper 7-5, 6-3, 6-2, conquistando l’accesso alle semifinali degli. Il talento russo ha sconfitto il connazionale ai quarti di finale dello Slamo, superando l’ennesima prova del 9 della sua giovane carriera. Il confronto tra i tennisti protagonisti del movimento russo non ha lasciato spazio a interpretazioni, consempre al comando delle operazioni e vittorioso in 3 set, espressione dell’evidente predominio nei confronti di, sconfitto per la quinta volta in altrettanti confronti. Il moscovita classe ’96 ha fatto registrare ben 14 ace, con una percentuale di prime in campo pari al 60% e un’efficacia con il suddetto fondamentale corrispondente all’80%. I 30 vincenti e ...

