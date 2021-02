Atem Mini raddoppia: ecco la versione Extreme con 8 ingressi HDMI, due uscite e doppio USB (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arrivano due nuove versioni del prodotto Blackmagic Design maggiormente popolare dell'ultimo anno: la Atem Mini Express porta a 8 gli ingressi e raddoppia uscite HDMI e USB, per una versatilità tutta nuova. Dotazioni doppie ma prezzo convincente.... Leggi su dday (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arrivano due nuove versioni del prodotto Blackmagic Design maggiormente popolare dell'ultimo anno: laExpress porta a 8 glie USB, per una versatilità tutta nuova. Dotazioni doppie ma prezzo convincente....

Ultime Notizie dalla rete : Atem Mini La messa in streaming: quando la tecnologia sostiene la fede ... anche se "leggera": abbiamo assistito alla celebrazione di alcune cresime, nelle quali le riprese sono state fatte con tre camere convogliate in una mini-regia Blackmagic Atem Mini Pro che ha fatto ...

Blackmagic Design ha annunciato DaVinci Resolve 17 Le produzioni dal vivo provenienti da ATEM Mini Pro ISO si possono aprire come progetti di montaggio. Grazie al Sync Bin e al suo multiview è possibile editare le immagini originali della diretta o ...

