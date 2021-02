Amici, colpo di scena: il cantante pronto a lasciare la scuola per ‘lei’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Continua a tenere banco all’interno della scuola di Amici la storia tra Martina e Aka7even. Il cantante e la ballerina stanno vivendo una contrastata storia d’amore, segnata da addii, litigi e riconciliazioni. L’ultimo scontro in ordine di tempo è accaduto a San Valentino quando l’artista di Yellow ha voluto regalare a Martina dei biglietti per il concerto di Ultimo e un messaggio romantico La reazione di Martina è stata spiazzante. Infatti il gesto del cantante non è stato particolarmente apprezzato: “Mi ha scritto quel cavolo di bigliettino per San Valentino – ha spiegato la ragazza agli Amici -. Gli ho detto che il biglietto è bellissimo ma no. Perché nel biglietto c’era scritto che stasera avrebbe ordinato i biglietti per il concerto di Ultimo a giugno. Stava già pensando al fuori, quando qua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Continua a tenere banco all’interno delladila storia tra Martina e Aka7even. Ile la ballerina stanno vivendo una contrastata storia d’amore, segnata da addii, litigi e riconciliazioni. L’ultimo scontro in ordine di tempo è accaduto a San Valentino quando l’artista di Yellow ha voluto regalare a Martina dei biglietti per il concerto di Ultimo e un messaggio romantico La reazione di Martina è stata spiazzante. Infatti il gesto delnon è stato particolarmente apprezzato: “Mi ha scritto quel cavolo di bigliettino per San Valentino – ha spiegato la ragazza agli-. Gli ho detto che il biglietto è bellissimo ma no. Perché nel biglietto c’era scritto che stasera avrebbe ordinato i biglietti per il concerto di Ultimo a giugno. Stava già pensando al fuori, quando qua ...

