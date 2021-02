All’Università di Firenze 10.000 matricole: dato più alto in 20 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) FIRENZE – Nei sei anni al vertice dell’Università di Firenze “il numero delle matricole è aumentato del 26%, superando quest’anno quota 10.000, il dato più alto dell’ultimo ventennio“. Lo sottolinea il rettore Luigi Dei, durante l’inaugurazione dell’anno accademico, arrivato all’ultimo anno di mandato. Si tratta, spiega, di un “risultato verosimilmente collegato anche a un’attenta revisione dell’offerta formativa e all’istituzione ogni anno di nuovi percorsi sempre più aderenti alla rapida evoluzione del mercato del lavoro”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) FIRENZE – Nei sei anni al vertice dell’Università di Firenze “il numero delle matricole è aumentato del 26%, superando quest’anno quota 10.000, il dato più alto dell’ultimo ventennio“. Lo sottolinea il rettore Luigi Dei, durante l’inaugurazione dell’anno accademico, arrivato all’ultimo anno di mandato. Si tratta, spiega, di un “risultato verosimilmente collegato anche a un’attenta revisione dell’offerta formativa e all’istituzione ogni anno di nuovi percorsi sempre più aderenti alla rapida evoluzione del mercato del lavoro”.

