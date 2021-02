Rissa tra due gruppi di ragazzi | morto un giovanissimo di 17 anni per una coltellata Altri due sono ricoverati | uno è in pericolo di vita

Agenzia_Ansa : Risse tra giovanissimi, un 17enne muore a Formia. Carnevale di sangue. A Napoli caos sul lungomare, ferito un 16enne - Agenzia_Ansa : Rissa tra ragazzini sul lungomare di Napoli, un ferito. Assaltato un mezzo del 118, danni ai ristoranti i clienti… - SkyTG24 : Rissa tra ragazzi a Formia, 17enne muore accoltellato - zazoomblog : Formia ragazzo 17enne muore accoltellato durante una rissa tra bande - #Formia #ragazzo #17enne #muore - MatteoMarchini5 : Rissa tra minorenni a Formia: muore un 17enne. Altre due sul lungomare di Napoli, Confesercenti: “Clienti in fuga d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori del commissariato di Formia lasarebbe divampatadue gruppi di minorenni, uno di zona, mentre l'altro arrivato da fuori. Nello scontro ...I protagonisti di questasono delinquenti, gentaglia senza rispetto degli altri e della città. A pagare purtroppo sono sempre i ristoratori, già sommersi dai debiti, già vessati da un anno di ...Una rissa, anche in questo caso tra 6 o 7 giovanissimi, avvenuta in via Partenope, con un 16enne che è rimasto ferito ad una mano con un'arma da taglio. Per lui una prognosi di 8 giorni. Lo scontro è ...Uno degli aggressori sarebbe stato bloccato a terra dagli amici della vittima e poi fermato dalla polizia. Stando a quanto emerso, sembra che la rissa sia scoppiata fra due gruppi di giovanissimi: uno ...