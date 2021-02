Resident Evil Revelations 3 | in arrivo su Switch?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 16 febbraio 2021) Stando ad un recente tweet apparso in rete, pare che3 potrà vedere la luce anche su Nintendoper la felicità di tutti i possessori della console targata Grande N Prima però di farsi prendere dal “troppo entusiasmo”, vogliamo ricordare che la notizia della conversione di3 perè un leak e quindi va presa con le giuste pinze. Ma ora vediamo di capire un po’ meglio come stanno le cose. Cosa si sa del leak di3 perIl fautore della notizia è Dusk Golem, un vero e proprio insider dell’industria dei videogiochi, che ha comunicato dal suo account Twitter che Capcom ha in cantiere ...