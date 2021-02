Porto | Corona | «Giocheremo con carattere e coraggio»

Leggi su calcionews24

Jesusha parlato alla vigilia di-Juventus Jesus, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 GARA – «Vogliamo fare il meglio possibile. Spero che saremo pronti. Dobbiamo mostrare. Penso che secon questa mentalità, faremo del nostro meglio. Dobbiamo avere mentalità vincente». JUVE – «Loro hanno Ronaldo, dobbiamo fare il meglio possibile come gruppo. Se saremo compatti e solidi possiamo far bene. Sono contento per Alex Sandro. Dobbiamo fare un buon gioco per passare il turno».