Perché siamo finiti a parlare di un’intervista a Brunetta che non esisteva (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 15 febbraio il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista a Renato Brunetta, neo ministro in quota Forza Italia della Pubblica amministrazione, in cui l’economista esortava alla riapertura di tutti gli uffici pubblici e auspicava la fine dello smart working. Le parole del ministro erano però di giugno, quando Brunetta era deputato e in un momento in cui la pandemia sembra avviarsi alla conclusione. Molti tra i principali quotidiani nazionali – sulla scia del Corriere – hanno rilanciato l’intervista come attuale, senza verificare la data e il contesto in cui era stata rilasciata. “Bisogna riaprire tutto,” aveva detto l’allora deputato a Tgcom24, “I comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo Perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) Il 15 febbraio il Corriere della Sera ha pubblicatoa Renato, neo ministro in quota Forza Italia della Pubblica amministrazione, in cui l’economista esortava alla riapertura di tutti gli uffici pubblici e auspicava la fine dello smart working. Le parole del ministro erano però di giugno, quandoera deputato e in un momento in cui la pandemia sembra avviarsi alla conclusione. Molti tra i principali quotidiani nazionali – sulla scia del Corriere – hanno rilanciato l’intervista come attuale, senza verificare la data e il contesto in cui era stata rilasciata. “Bisogna riaprire tutto,” aveva detto l’allora deputato a Tgcom24, “I comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedose un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un ...

lauraboldrini : Davo per scontato che un governo europeista avrebbe garantito la parità nella nomina dei ministri. Un errore grave… - trash_italiano : Siamo tutti d'accordo nel fare una perquisizione col metal detector a Croc prima che rientri in casa? No, perché l'… - ItaliaViva : Dalle prime considerazioni, siamo ottimisti su quello che sarà il programma del nuovo governo, perché il Presidente… - Giulio48801940 : RT @agorarai: 'Dico no per due ragioni: la prima è per il modo in cui ci siamo arrivati. Interessi economici hanno lavorato perché cadesse… - cesarebrogi1 : RT @agorarai: 'Dico no per due ragioni: la prima è per il modo in cui ci siamo arrivati. Interessi economici hanno lavorato perché cadesse… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché siamo Cross Cup CSI Marche al Bike Park di Fermo, epilogo positivo tra freddo e fiocchi di neve

" Tra mille difficoltà e con il rispetto dei protocolli sanitari " spiega Giampiero Conti - siamo ... perché lo sport è un volano per tutti i settori colpiti duramente dalla pandemia". CLASSIFICA ...

Maratea: il primo marzo si torna a scuola. Nessun riscontro su variante inglese

... ma l'ho fatto per scrupolosità e non perché sia spaventato'. In una recente diretta social il ... 'Diciamo che in alcuni momenti è stato necessario essere maggiormente severi, ma siamo riusciti a ...

LE REAZIONI BELLUNO «Gli operatori hanno ragione ad essere arrabbiati - Il Gazzettino " Tra mille difficoltà e con il rispetto dei protocolli sanitari " spiega Giampiero Conti -...lo sport è un volano per tutti i settori colpiti duramente dalla pandemia". CLASSIFICA ...... ma l'ho fatto per scrupolosità e nonsia spaventato'. In una recente diretta social il ... 'Diciamo che in alcuni momenti è stato necessario essere maggiormente severi, mariusciti a ...