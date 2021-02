Nella corsa ai sottosegretari Fi va in testacoda (Di martedì 16 febbraio 2021) Sarà un giro di nomine diverso dal solito, quello riguardante viceministri e sottosegretari del neonato governo Draghi. Oltre a compensare eventuali squilibri maturati al momento della nomina dei ministri, stavolta potrebbe infatti rivelare quali sarebbero state le reali intenzioni dei partiti se il Colle e Mario Draghi avessero dato loro carta bianca sin dall'inizio. E che le cose non siano andate proprio come volevano le segreterie lo hanno fatto capire le nomine, fatte ieri da Silvio Berlusconi, di Antonio Tajani a coordinatore nazionale di Fi, di Anna Maria Bernini a suo vice e di Licia Ronzulli a «responsabile per i rapporti con gli alleati». Il tutto, dopo l'entrata al governo di Renato Brunetta e Mara Carfagna, caratterizzatisi negli ultimi tempi per una certa insofferenza verso gli alleati sovranisti. Difficile non leggerci la volontà di tenere ancorato il ... Leggi su panorama (Di martedì 16 febbraio 2021) Sarà un giro di nomine diverso dal solito, quello riguardante viceministri edel neonato governo Draghi. Oltre a compensare eventuali squilibri maturati al momento della nomina dei ministri, stavolta potrebbe infatti rivelare quali sarebbero state le reali intenzioni dei partiti se il Colle e Mario Draghi avessero dato loro carta bianca sin dall'inizio. E che le cose non siano andate proprio come volevano le segreterie lo hanno fatto capire le nomine, fatte ieri da Silvio Berlusconi, di Antonio Tajani a coordinatore nazionale di Fi, di Anna Maria Bernini a suo vice e di Licia Ronzulli a «responsabile per i rapporti con gli alleati». Il tutto, dopo l'entrata al governo di Renato Brunetta e Mara Carfagna, caratterizzatisi negli ultimi tempi per una certa insofferenza verso gli alleati sovranisti. Difficile non leggerci la volontà di tenere ancorato il ...

