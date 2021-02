Cuneo-Perugia: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) La Bosca S. Bernardo Cuneo ospita la Bartoccini Fortinfissi Perugia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il recupero della terza giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2020/2021. La formazione di coach Mazzanti va a caccia di riscatto dopo il netto 3-0 incassato a Novara e scende sul campo di Cuneo nel recupero infrasettimanale. Anche le piemontesi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Scandicci e vogliono tornare al successo. Bergamo è decima in classifica a quota 20 punti, mentre Cuneo è settima con 2 punti di vantaggio ma con un match disputato in più. RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 Femminile ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) La Bosca S. Bernardoospita la Bartoccini Fortinfissi: eccoe come vedere intv eil recupero della terza giornata di ritorno dellaA1. La formazione di coach Mazzanti va a caccia di riscatto dopo il netto 3-0 incassato a Novara e scende sul campo dinel recupero infrasettimanale. Anche le piemontesi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Scandicci e vogliono tornare al successo. Bergamo è decima in classifica a quota 20 punti, mentreè settima con 2 punti di vantaggio ma con un match disputato in più. RISULTATI E CLASSIFICAA1...

