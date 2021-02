Covid: Moratti, 'adesione massiccia over 80 a vaccini, dimostrato responsabilità' (Di martedì 16 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) su Notizie.it.

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - zazoomblog : Covid: Moratti adesione massiccia over 80 a vaccini dimostrato responsabilità - #Covid: #Moratti #adesione… - TV7Benevento : Covid: Moratti, 'adesione massiccia over 80 a vaccini, dimostrato responsabilità'... - zazoomblog : Covid: Moratti ‘adesione massiccia over 80 a vaccini dimostrato responsabilità’ - #Covid: #Moratti #‘adesione… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Covid, la Moratti: 'Vaccini? Per gli over 80 non c'è fretta'. Se lo Stato prendesse 1€ per tutti gli sfondoni della Regi… -