Covid: consiglio Lombardia celebra servitori Stato e sanitari caduti in servizio (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia celebra, come ogni anno, i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere e, quest'anno, l'omaggio del 'Giorno della Memoria' è rivolto anche agli operatori sanitari vittime del Covid19 durante i mesi della pandemia. "Ai loro familiari voglio rivolgere un ringraziamento, un omaggio e un abbraccio da parte di tutta l'aula", ha detto il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, durante la cerimonia, che commemora in forma solenne le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. "La testimonianza di questi martiri - ha aggiunto - deve essere uno sprone per l'impegno di ognuno nel lavoro e nella vita di tutti i giorni, per una società ...

