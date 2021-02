Covid, Brennero: Tir senza code. Gli Alpini fanno i test ai camionisti (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Esercito italiano risolve i problemi provocati dall'Austria che pretende i tamponi per far varcare il confine del Brennero. Questa mattina, 16 febbraio, non si segnalano code al Brennero. Sta infatti funzionando il filtraggio della polizia stradale ai caselli stradali lungo l'autostrada. I camionisti possono effettuare i test all'autoporto Sadobre, a Vipiteno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Esercito italiano risolve i problemi provocati dall'Austria che pretende i tamponi per far varcare il confine del. Questa mattina, 16 febbraio, non si segnalanoal. Sta infatti funzionando il filtraggio della polizia stradale ai caselli stradali lungo l'autostrada. Ipossono effettuare iall'autoporto Sadobre, a Vipiteno L'articolo proviene da Firenze Post.

