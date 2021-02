Boris 4 | UFFICIALE anche dove vederla Il teaser di René è una bomba! – VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Francesco Pannofino, in versione Renè Ferretti, si è mostrato nelper annunciare l’uscitadi4.Renè Ferretti, oggi, ore 8.55. Inizia con questa scritta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'evento di presentazione di Star, il nuovo brand di Disney+. La quarta stagione di Boris sarà composta di 8 episodi ed è tra le tre nuove produzioni originali italiane. Andata in onda fra il 2007 e il 2010, 'Boris' è diventata una serie di culto. La quarta stagione vedrà "il ritorno della storica troupe".