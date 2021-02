Bisogna sapere accettare le sconfitte, anche quelle meteo (Di martedì 16 febbraio 2021) Mai gettare la spugna, nemmeno a causa delle brucianti sconfitte. E’ un assunto che vale in tutti gli ambiti della nostra vita, professionali e non. Saper perdere fa parte del gioco, soprattutto in un ambito come quello meteorologico, che come più volte s’è detto è un ambito “scientificamente inesatto”. Inverno cancellato, per ora… La sconfitta, in questo caso, è rappresentata dall’incredibile ribaltone modellistico. Fino a pochi giorni fa s’intravedevano scenari meteo climatici fortemente invernali, poi di botto sono stati cancellati e tutti a chiedersi cosa sia successo. In simili circostanze è facile addossare la colpa alle mappe, o ancor peggio a chi fa le previsioni. Bisogna essere lucidi, mettere da parte l’emotività dettata dalla passione per la materia. Bisogna sapere ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Mai gettare la spugna, nemmeno a causa delle brucianti. E’ un assunto che vale in tutti gli ambiti della nostra vita, professionali e non. Saper perdere fa parte del gioco, soprattutto in un ambito come quellorologico, che come più volte s’è detto è un ambito “scientificamente inesatto”. Inverno cancellato, per ora… La sconfitta, in questo caso, è rappresentata dall’incredibile ribaltone modellistico. Fino a pochi giorni fa s’intravedevano scenariclimatici fortemente invernali, poi di botto sono stati cancellati e tutti a chiedersi cosa sia successo. In simili circostanze è facile addossare la colpa alle mappe, o ancor peggio a chi fa le previsioni.essere lucidi, mettere da parte l’emotività dettata dalla passione per la materia....

djubor : @drsmoda Se non si leggono i giornali e non si guarda la TV, non si è informati, se invece si fanno queste cose, si… - GaspareCaj : Per essere innovatori bisogna stare nella tradizione. Sapere che noi siamo un anello che non esisterebbe senza gli… - RobertaMoncada : @La7tv Si però vedervi insistere 18 volte sulla stessa domanda agli intervistati che hanno già risposto è fastidios… - orlandi492 : RT @Casadileo1: Condividiamo l’appello di @tweetnewsit. Non basta sapere essere favorevoli, come sostiene @zdizoro. Bisogna coinvolgere, i… - oceanobluz : non capite che facendo i clown incazzati fate il gioco dei cessi del GF!?!? basta fare gli stupidi. DOBBIAMO SALVAR… -