Affinità di coppia: 7 modi per stimolare il desiderio (Di martedì 16 febbraio 2021) La relazione è come il fuoco, deve essere alimentata con tempo ed energia. Dopo la scintilla iniziale, la fiamma cresce e rilascia calore costante. Quando si affievolisce, però, bisogna riuscire a intensificarla prima che si spenga del tutto e che, a quel punto, ogni sforzo sia vano. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 febbraio 2021) La relazione è come il fuoco, deve essere alimentata con tempo ed energia. Dopo la scintilla iniziale, la fiamma cresce e rilascia calore costante. Quando si affievolisce, però, bisogna riuscire a intensificarla prima che si spenga del tutto e che, a quel punto, ogni sforzo sia vano.

Martiinaa100 : Cioè sta coppia è nata dal nulla, dall'oggi al domani.Ammetto la loro timidezza,ammetto che là dentro tutto è ampli… - raja19_69 : RT @lucecolorata: #gfvip Ma questi alla cena di S Valentino parlano di Zorzi??? cazzo che affinità di coppia di vipere......anzi no ..!! v… - lucecolorata : RT @lucecolorata: #gfvip Ma questi alla cena di S Valentino parlano di Zorzi??? cazzo che affinità di coppia di vipere......anzi no ..!! v… - lucecolorata : #gfvip Ma questi alla cena di S Valentino parlano di Zorzi??? cazzo che affinità di coppia di vipere......anzi no… - Gnafaccio2 : @antoniocapitani Antonio ci fai anche le affinità di coppia? Non mi fido degli altri astrologi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Affinità coppia Voglio il grande amore. Non mi accontento. La lettrice rivendica il suo diritto a cercare un amore 'come si deve'. La risposta di Ester ...

Affinità elettive scoperte scrivendosi: non servono a niente. Essere i predestinati: non serve a niente. Coppia e fedeltà: le 8 verità inconfessabili guarda le foto In chat per ore? Non è detto che ...

Le 5 coppie astrologiche che promettono di durare per tutta la vita

La durata della coppia non dipende solo dal match astrologico Se le personalità determinate dai segni dei due partner possono dirla lunga sulle possibilità della coppia di stare insieme 'felici e ...

Affinità di coppia: 7 modi per stimolare il desiderio Vanity Fair.it elettive scoperte scrivendosi: non servono a niente. Essere i predestinati: non serve a niente.e fedeltà: le 8 verità inconfessabili guarda le foto In chat per ore? Non è detto che ...La durata dellanon dipende solo dal match astrologico Se le personalità determinate dai segni dei due partner possono dirla lunga sulle possibilità delladi stare insieme 'felici e ...