‘Uomini e Donne’ | Giovanna Abate commenta la scelta di Davide Donadei E a proposito di Gemma Galgani e Maurizio Guerci…

L'esperienza di Giovanna Abate sul trono di Uomini e Donne, conclusasi ormai un pò di tempo fa, è stata indubbiamente particolare, in quanto ha visto inizialmente l'interruzione della conoscenza con i suoi corteggiatori a causa della pandemia e solo dopo una lenta ripresa, prima con una frequentazione esclusivamente online e poi in studio. Nonostante ciò però la Abate era riuscita ad aprire il suo cuore e a scegliere Sammy Hassan, anche se poi le cose tra i due non hanno funzionato, ed entrambi ne avevano spiegato i motivi attraverso il Magazine di Uomini e Donne. Sempre alle pagine del Magazine, l'ex tronista- oltre ad aver confessato che pur essendo single nella sua mente qualcuno gira – ha voluto dire la sua circa le dinamiche a cui abbiamo assistito ultimamente nel dating show di Canale 5, ovvero la scelta di Davide Donadei. E a proposito di Gemma Galgani e Maurizio Guerci…

