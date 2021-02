Una pantera terrorizza la provincia di Bari. I sindaci: "State a casa" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Emanuela Carucci Il felino avvistato nella provincia di Bari. Quattro Comuni in allerta. Da oltre dieci giorni la forestale va a caccia dell'animale Un'immagine sfocata è tutto quello che si ha della pantera che si aggira nelle campagne del Barese. Corre veloce tra i trulli e gli ulivi e nessuno riesce a fermarla. Nessuno riesce ad avere un'immagine nitida dell'animale che sta seminando terrore nella provincia di Bari ormai da oltre dieci giorni. Dopo la prima segnalazione e gli accertamenti da parte dei carabinieri del gruppo forestale il 4 febbraio scorso a Castellana Grotte, il felino è stato avvistato ad Adelfia, un altro Comune in provincia di Bari, e nella zona Santa-Croce-Perrotta nell'agro di Acquaviva delle Fonti e poi anche sulla strada ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Emanuela Carucci Il felino avvistato nelladi. Quattro Comuni in allerta. Da oltre dieci giorni la forestale va a caccia dell'animale Un'immagine sfocata è tutto quello che si ha dellache si aggira nelle campagne del Barese. Corre veloce tra i trulli e gli ulivi e nessuno riesce a fermarla. Nessuno riesce ad avere un'immagine nitida dell'animale che sta seminando terrore nelladiormai da oltre dieci giorni. Dopo la prima segnalazione e gli accertamenti da parte dei carabinieri del gruppo forestale il 4 febbraio scorso a Castellana Grotte, il felino è stato avvistato ad Adelfia, un altro Comune indi, e nella zona Santa-Croce-Perrotta nell'agro di Acquaviva delle Fonti e poi anche sulla strada ...

