Sci alpino, Alexis Pinturault comanda dopo il superG della combinata. Sarà battaglia in slalom per le medaglie, Tonetti 9° (Di lunedì 15 febbraio 2021) Alexis Pinturault ha realizzato il miglior tempo nel superG della combinata maschile dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Un’ottima prestazione quella del francese, che si candida ad essere il principale favorito per la medaglia d’oro. Si prospetta comunque grande battaglia in slalom (manche alle 15.15), visto che i distacchi tra gli specialisti dei rapid gates sono davvero risicati. Non saranno della lotta per le medaglie sicuramente i due velocisti Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, rispettivamente secondo e terzo a 22 e 24 centesimi. Discorso completamente diverso per il connazionale Marco Schwarz, bravissimo a chiudere al quarto posto in superG e con 32 centesimi di ritardo da ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha realizzato il miglior tempo nelmaschile dei Mondiali di scia Cortina. Un’ottima prestazione quella del francese, che si candida ad essere il principale favorito per la medaglia d’oro. Si prospetta comunque grandein(manche alle 15.15), visto che i distacchi tra gli specialisti dei rapid gates sono davvero risicati. Non sarannolotta per lesicuramente i due velocisti Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, rispettivamente secondo e terzo a 22 e 24 centesimi. Discorso completamente diverso per il connazionale Marco Schwarz, bravissimo a chiudere al quarto posto ine con 32 centesimi di ritardo da ...

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - Pierlui51052926 : RT @_Carabinieri_: A garantire una massima cornice di sicurezza ai Campionati del Mondo di sci alpino @cortina2021, in campo anche i #Carab… - RSIsport : ?? Ci sono anche Loïc Meillard e Luca Aerni nel gruppo dei migliori dopo la prima manche della combinata ai Mondiali… -