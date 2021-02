Ricciardi non è solo: un altro esperto chiede il lockdown (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il contagio da Coronavirus sta mettendo in grande difficoltà il paese così che a chiedere il lockdown non è il solo Walter Ricciardi. Ricciardi (web source)Contagi da Coronavirus in aumento e situazione nella penisola che preoccupa più di qualche esperto. L’Italia vive giorni di apprensione in seguito alla richiesta di “lockdown totale e immediato” da parte del Consigliere del Ministro della Salute, Walter Ricciardi. Le sue parole, proferite nel fine settimana, hanno scatenato più di qualche polemica. A schierarsi nettamente contro l’esperto il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha preso posizione a favore dei commercianti e dei lavoratori che dopo 12 mesi di chiusure non accetterebbero di buon grado nuove ... Leggi su kronic (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il contagio da Coronavirus sta mettendo in grande difficoltà il paese così che are ilnon è ilWalter(web source)Contagi da Coronavirus in aumento e situazione nella penisola che preoccupa più di qualche. L’Italia vive giorni di apprensione in seguito alla richiesta di “totale e immediato” da parte del Consigliere del Ministro della Salute, Walter. Le sue parole, proferite nel fine settimana, hanno scatenato più di qualche polemica. A schierarsi nettamente contro l’il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha preso posizione a favore dei commercianti e dei lavoratori che dopo 12 mesi di chiusure non accetterebbero di buon grado nuove ...

thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - borghi_claudio : Il caro #Ricciardi deve spiegare perché qui non ci sono le stragi. Non si scherza con il lavoro delle persone. - GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - MauroPelizzoni2 : @PieraBelfanti @LaStampa Sei matta! Ora va la tendenza di Ricciardi e Speranza andatevene. Alla fine son solo un po… - planktic : RT @VittorioSgarbi: Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi. -