Pienone in Città Alta | sulla Corsarola scatta il senso unico | 53 multe per sosta selvaggia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sarà stata la giornata di sole, o la tentazione di passare il San Valentino lungo le Mura. Sta di fatto che moltissime persone hanno scelto le vie diper trascorrere la domenica pomeriggio, la seconda da quando a Bergamo e in Lombardia èta la zona gialla. Una giornata impegnativa per gli agenti di Polizia Locale, che intorno alle 14,40 sono stati costretti ad attivare illungo la– da piazza Cittadella in direzione Piazza Vecchia – fino alle 18, proprio per regolare il massiccio afflusso di persone. La stessa decisione era stata presa anche nella giornata di sabato, dalle 16 alle 16,45. Che molti abbiano sceltolo si è capito dalle code alla flare bassa, ma anche dalle ...

... diversi ristoranti in Liguria, come detto, a pranzo sono rimasti aperti facendo il, ... A sconcertare è stato soprattutto il maxi ingorgo nelle strade centrali della. Come se il Covid non ...Dopo la giornata di ieri, con un centro storico di Verona preso da assalto dai visitatori , anche oggi per lasi preannuncia il. Già di prima mattina, molte persone erano in coda per entrare a visitare il cortile di Giulietta dove l'accesso è stato limitato per le normative di prevenzione del ...