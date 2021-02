Petrolio ai massimi da gennaio 2020 (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono saliti ai massimi da gennaio 2020, raggiungeno i livelli pre-pandemia, nella speranza che le campagne di vaccinazione e gli stimoli all’economia degli Stati Uniti portino a una rapida ripresa globale. Il Brent ha raggiunto quota 63,2 dollari al barile, in aumento dell’1,2%, mentre il WTI scambia a 60,5 dollari al barile, in rialzo dell’1,7%. “Le materie prime beneficiano di un ciclo inflazionistico, ma possono ancora continuare a crescere senza un’inflazione di fondo elevata con la riapertura delle economie e la ripresa della domanda”, ha detto a Reuters Esty Dwek, head of global market strategy per Natixis Investment Managers Solutions. A incidere sull’aumento dei prezzi sono anche i timori di nuove tensioni in Medio Oriente, dopo che la coalizione a guida saudita che combatte ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono saliti aida, raggiungeno i livelli pre-pandemia, nella speranza che le campagne di vaccinazione e gli stimoli all’economia degli Stati Uniti portino a una rapida ripresa globale. Il Brent ha raggiunto quota 63,2 dollari al barile, in aumento dell’1,2%, mentre il WTI scambia a 60,5 dollari al barile, in rialzo dell’1,7%. “Le materie prime beneficiano di un ciclo inflazionistico, ma possono ancora continuare a crescere senza un’inflazione di fondo elevata con la riapertura delle economie e la ripresa della domanda”, ha detto a Reuters Esty Dwek, head of global market strategy per Natixis Investment Managers Solutions. A incidere sull’aumento dei prezzi sono anche i timori di nuove tensioni in Medio Oriente, dopo che la coalizione a guida saudita che combatte ...

InvestoPro_ita : ??#Petrolio in rialzo vicine ai massimi da gennaio 2020. Il #Wti con consegna a marzo cresce di $1,03 a 60,50 dollar… - CraftyTrader : RT @LeFonti_Group: Buongiorno Borsa! Avvio in rialzo per le borse europee #Petrolio ai massimi da 13 mesi #Platino nuovi massimi da sei ann… - ManuelaDonghi : RT @LeFonti_Group: Buongiorno Borsa! Avvio in rialzo per le borse europee #Petrolio ai massimi da 13 mesi #Platino nuovi massimi da sei ann… - LeFonti_Group : Buongiorno Borsa! Avvio in rialzo per le borse europee #Petrolio ai massimi da 13 mesi #Platino nuovi massimi da se… - G_DiVittorio : Chiusura in positivo per l'Asia chiuse Cina e Hk. Ripartono: Corea a Australia. Sui massimi: India e Giappone Su… -