Overcooked! All You Can Eat ha una data di uscita su PC e console last-gen (Di lunedì 15 febbraio 2021) Overcooked! All You Can Eat verrà lanciato per PC tramite Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 23 marzo al prezzo di € 40. Si tratta della raccolta completa di tutto ciò che la serie di giochi di società ha offerto su Overcooked 1 e 2. Il gioco è arrivato per la prima volta per PS5 e Xbox Series X/S lo scorso anno. Dal punto di vista del contenuto, tutte le versioni sono le stesse: il pacchetto offre più di 200 livelli, 80 chef, nuovi achievement e ancora molto altro. L'intero pacchetto funziona a "fino a 4K" dove supportato, ed a 60 fps su tutte le piattaforme tranne Switch che girerà a 30 fps. Inoltre, Team17 ha annunciato che dopo il lancio verrà aggiunto anche il multiplayer multipiattaforma. Oltre a questo è stata aggiunta anche una nuova modalità che consente ad esempio di rallentare il ritmo del gioco, con ricette che scompaiono meno velocemente, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021)All You Can Eat verrà lanciato per PC tramite Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 23 marzo al prezzo di € 40. Si tratta della raccolta completa di tutto ciò che la serie di giochi di società ha offerto su Overcooked 1 e 2. Il gioco è arrivato per la prima volta per PS5 e Xbox Series X/S lo scorso anno. Dal punto di vista del contenuto, tutte le versioni sono le stesse: il pacchetto offre più di 200 livelli, 80 chef, nuovi achievement e ancora molto altro. L'intero pacchetto funziona a "fino a 4K" dove supportato, ed a 60 fps su tutte le piattaforme tranne Switch che girerà a 30 fps. Inoltre, Team17 ha annunciato che dopo il lancio verrà aggiunto anche il multiplayer multipiattaforma. Oltre a questo è stata aggiunta anche una nuova modalità che consente ad esempio di rallentare il ritmo del gioco, con ricette che scompaiono meno velocemente, ...

Eurogamer_it : #OvercookedAllYouCanEat ha una data di uscita. - MCatzola : RT @GamesPaladinsIT: Overcooked! All you can eat servirà il suo caos culinario su console e PC - GamesPaladinsIT : Overcooked! All you can eat servirà il suo caos culinario su console e PC - GamingTalker : Overcooked! All You Can Eat è in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: la data di uscita… - Nextplayer_it : Overcooked! All You Can Eat sarà disponibile su PC e su tutte le console dal 23 marzo -