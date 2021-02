Milan k o | problema psicologico ed un grande interrogativo | Serie A News

AntoVitiello : #Milan, #Bennacer anche oggi in gruppo ed è recuperato. #Kjaer sta molto meglio, ha svolto una parte di lavoro con… - LeoRoma9898 : @farted94 Il problema del milan è che domenica arriverá da una partita ostica in EL e magari un po' piu stanca, det… - Amesis1 : @MilanNewsit Magari fosse solo un problema mentale! È una analisi sempliciotta di chì non vuole vedere che il probl… - paolinhofer : Ancora stamattina,nei vari link di articoli sportivi che parlano di Milan,leggo tifosi che auspicano già un fallime… - infoitsport : Milan, analisi del crollo a La Spezia. Problema mentale che Pioli dovrà eliminare -

Ultime Notizie dalla rete : Milan problema

Pianeta Milan

... ha fatto una buonissima partita, questa è la strada giusta: ha avuto qualchedi ... SORPASSO AL: INTER IN VETTA L'Inter supera con personalità un'ostica Lazio per 3 - 1 e sorpassa il ...... però l'attacco è il sesto del campionato: meglio hanno fatto finora, oltre a, Inter e Roma ... no ronaldo, no party ? Ildella Ronaldo dipendenza però resta, evidenziato anche da un altro ...Dopo la sconfitta col Napoli è ripartito il tormentone che ci tormenta (appunto) dall’inizio della stagione: dopo nove anni la Juve non vincerà lo scudetto. Per non continuare a tormentarci, una volta ...Il Milan, sconfitto a La Spezia sabato, è stato superato dall'Inter in vetta alla classifica di Serie A. Bisogna ripartire subito: 'riaccendere' la testa ...