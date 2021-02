“Lockdown totale”. L’annuncio in diretta Tv: Governo convinto di avviare questa fase (Di lunedì 15 febbraio 2021) Walter Ricciardi ha scatenato il panico. A poche ore dalla nomina dei ministri, il consigliere di Roberto Speranza invoca un Lockdown totale. "Il ministro credo sia convinto di avviare questa nuova fase. Ci siamo parlati, non si è pronunciato perché sono decisioni che deve prendere il Governo e il presidente del Consiglio - ha detto a Che Tempo Che Fa su Rai 3 lanciando un messaggio a Mario Draghi - Sicuramente siamo sulla linea" che prevede di "passare a questa fase. (Continua..) Speriamo che il Governo l'appoggi. Spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione, questo ci consentirà di tornare alla normalità in mesi, non in anni". Per l'esperto serve un cambio di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 febbraio 2021) Walter Ricciardi ha scatenato il panico. A poche ore dalla nomina dei ministri, il consigliere di Roberto Speranza invoca un. "Il ministro credo siadinuova. Ci siamo parlati, non si è pronunciato perché sono decisioni che deve prendere ile il presidente del Consiglio - ha detto a Che Tempo Che Fa su Rai 3 lanciando un messaggio a Mario Draghi - Sicuramente siamo sulla linea" che prevede di "passare a. (Continua..) Speriamo che ill'appoggi. Spero che il presidente del Consiglio recepisca e vada indirezione, questo ci consentirà di tornare alla normalità in mesi, non in anni". Per l'esperto serve un cambio di ...

