Lockdown subito? La proposta di Ricciardi divide anche gli scienziati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pregliasco: “Piuttosto rivedere i parametri”. Galli: "Unica conclusione possibile". Vaia: "Meglio chiusure chirurgiche". Coro di critiche per il consigliere di Speranza: "Se non sono utile mi faccio da parte" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pregliasco: “Piuttosto rivedere i parametri”. Galli: "Unica conclusione possibile". Vaia: "Meglio chiusure chirurgiche". Coro di critiche per il consigliere di Speranza: "Se non sono utile mi faccio da parte"

