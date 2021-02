Jordan Lukaku | “I soldi non fanno la felicità | i conoscenti chiedono favori Perchè molti ricchi si suicidano? “

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Torna a parlare, ex Lazio e fratello del centravanti nerazzurro Romelu ha rilasciato un' intervista a Voetbalmagazine dove ha affrontato il tema dell'impatto economico sulla vita privata dei giocatori: "Non so se molte persone vorrebbero fare il calciatore se sapessero cosa passiamo. Se il dolore viene compensato dall’aspetto finanziario? No, altrimenti perché ci sono tante persone ricche che sono depresse e si? Inon tisentire bene con te stesso. Da piccolo non avevo niente e la vita poteva essere più complicata, ma almeno i miei rapporti con le altre persone andavano in un certo modo. Quando inizi a guadagnare, i, che magari hanno fatto qualcosa per te in passato, iniziano subito a chiederti ...